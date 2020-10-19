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Dünya

Nikos Anastasiadis'ten Ersin Tatar'a: En kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı tebrik etti.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 12:55 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 12:55
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Anastasiadis, Twitter hesabından Türkçe olarak da yaptığı paylaşımında, "Kıbrıs Türk toplumunun yeni lideri olarak Sayın Ersin Tatar’ı seçme kararına tamamen saygı gösterilmektedir. Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ederim ve en kısa zamanda birbirimizi tanıma amacıyla görüşmemizi bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Rum liderin, paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

"BM Genel Sekreteri'nin en kısa zamanda Kıbrıs sorununun BM kararları, Güvenlik Konseyi kararları ve üyesi olduğumuz ve olmaya devam edeceğimiz AB'nin ilke ve değerleri temelinde çözülmesi için yeni bir girişimde bulunması ile ilgili ifade edilmiş niyetine hemen cevap verme konusundaki hazır ve kararlı olduğumu temin etmek istiyorum. Sayın Tatar'ın da aynı iradeyi göstereceğini ümit etmek istiyorum."

KKTC'de dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) adayı Ersin Tatar oyların yüzde 51,69'unu alarak cumhurbaşkanı seçildi.

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