Nobel Barış Ödüllü Malala Yusufzay, Filistin için dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı

AA 16 Mayıs 2021 Pazar 00:02 - Güncelleme: 16 Mayıs 2021 Pazar 00:03

Twitter üzerinden açıklama yapan Malala, Filistin halkı ile dayanışma içinde olduğunu belirterek, İsrail'in Filistinlilere yönelik on yıllarca süren baskısından sonra uyguladığı gücün ve vahşetin inkar edilemez olduğunu vurguladı.

Malala, İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibaret edenleri hedef alması, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, gözaltına alınması, dayak ve cinayetlerin insanlığa karşı suç olduğunu ifade etti.

Filistinli bir çocuğun moloz yığınları altında değil bir sınıfta olması gerektiğini vurgulayan Malala, özellikle çocukların güvenliğinin sağlanması için dünya liderlerini harekete geçmeye çağırdı.

Öte yandan, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg de Twitter'dan gazeteci Naomi Klein'ın Mescid-i Aksa'daki saldırı görüntülerinden oluşan gönderisini paylaşarak, "Kudüs ve Gazze'deki gelişmelerin yıkıcı" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk 23'ü kadın, 145 Filistinli hayatını kaybetti, yaralı sayısı 1100'e yükseldi.