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Dünya

Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nihon Hidankyo: Ödülü Gazze'de çalışan insanlar almalıydı

Nobel Barış Ödülü'nün verildiği Japon nükleer silahlarla mücadele kuruluşu Nihon Hidankyo'nun eş başkanı Hiroşima'dan kurtulan Toshiyiku Mimaki, ödülün verilmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Ödülü Gazze'de çalışan insanlar almalıydı. Gazze'de kanlar içindeki çocuklar ebeveynleri tarafından taşınıyor. Tıpkı 80 yıl önce Japonya'da olduğu gibi” dedi.

DHA12 Ekim 2024 Cumartesi 09:49 - Güncelleme:
Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Nihon Hidankyo: Ödülü Gazze'de çalışan insanlar almalıydı
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Norveç Nobel Komitesi tarafından 2024 Nobel Barış Ödülü, Japonya'da nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya için gösterdiği çabalar nedeniyle Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombasından kurtulanların oluşturduğu 'Nihon Hidankyo' kuruluşuna verdi. Yapılan açıklamada, "Norveç Nobel Komitesi 2024 Nobel Barış Ödülünü Japon Nihon Hidankyo kuruluşuna verdi. Hibakusha olarak da bilinen Hiroşima ve Nagazaki'den atom bombasından kurtulanların oluşturduğu bu taban hareketi, nükleer silahlardan arındırılmış bir dünyaya ulaşma çabaları ve nükleer silahların bir daha asla kullanılmaması gerektiğini tanıklıklarıyla ortaya koydukları için barış ödülüne layık görüldüler" denildi.

"GAZZE'DE ÇOCUKLAR KAN İÇİNDE, 80 YIL ÖNCE JAPONYA'DA OLDUĞU GİBİ"

Nihon Hidankyo'nun eş başkanı, Hiroşima'dan kurtulan Toshiyiku Mimaki ödül haberinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mimaki, "Bunun olabileceğini hiç hayal etmemiştim" dedi. Ödülün Gazze'de çalışan insanlara verileceğini tahmin ettiğini ifade eden Mimaki, "Nihon Hidankyo mu? Bu gerçek olamaz. Neden Nihon Hidankyo? Gazze'de çalışan insanların kesinlikle seçileceğini düşünmüştüm. Gazze'de kanlar içindeki çocuklar ebeveynleri tarafından taşınıyor. Tıpkı 80 yıl önce Japonya'da olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

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