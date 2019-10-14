Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu
Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer ödülün sahipleri oldu.
Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer ödülün sahipleri oldu.
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