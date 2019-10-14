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Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer ödülün sahipleri oldu.

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Nobel Ekonomi Ödülü'nün sahipleri belli oldu. Esther Duflo, Abhijit Banerjee ve Michael Kremer ödülün sahipleri oldu.
 

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