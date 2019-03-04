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Nobel ödüllü bilim insanı Alferov, 88 yaşında hayatını kaybetti

2000 yılı Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi Rus Zhores Alferov 88 yaşında hayatını kaybetti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çok hızlı optoelektronikte kullanılan yarı iletken heteroyapısını geliştirmesinden dolayı 2000 yılı Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Zhores Alferov 88 yaşında hayatını kaybetti.
 
Alferov, Sankt Petersburg kentindeki ‘A.F Ioffe Fizik-Teknoloji Enstitüsü, Alman asıllı Amerikalı Herbert Krömer, Santa Barbara’daki California Üniversitesi, Kilby de büyük bilgisayar firması Teksas Istruments de görev aldı. Alferov cep telefonları ve uydu iletişimindeki katkıları, Kilby de entegre devreler ve cep hesap makinesindeki çalışmalarından ötürü ödüle layık görülmüştü.
 
NOBEL FİZİK VE KİMYA ÖDÜLLERİ
 
Dinamiti geliştiren İsveçli kimyacı mühendis ve sanayici Alfred Nobel’in (1833-1896) vasiyetnamesine göre kimya-fizik dallarında ödül dağıtılıyor. Stockholm’deki İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi karar veriyor. Her biri ortalama 7.9 milyon kronluk (960 bin dolar) ödüller, her yıl Alfred Nobel’in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık’ta Norveç ve İsveç’te ‘ikinci liyakat açıklamasının’ yapıldığı törenlerle sahiplerine sunuluyor.

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