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Nobel ödüllü fizikçi Murray Gell-Mann 89 yaşında öldü

Atom altı parçacıkları keşfetmeye ve sınıflandırmaya yardımcı olarak evrene düzen getiren Nobel Ödüllü fizikçi Murray Gell-Mann 89 yaşında öldü.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Gell-Mann, New Mexico'da bulunana Santa Fe'deki evinde Cuma günü öldü. Ölümünü seçkin adam unvanını aldığı Santa Fe Enstitüsü ve onlarca yıl boyunca öğretim yaptığı Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü de doğruladı.
 
Gell-Mann 15 Eylül 1929'da Manhattan, New York'ta dünyaya gelmiş, 1969 yılında üzerinde çalıştığı kuark teorisi ile Nobel Fizik ödülünü kazanmıştı.
 
Murray Gell-Mann fizik alanında tek başına Nobel Fizik Ödülü alan ender bilim insanları arasında olup, atomaltı parçacıkların keşfi sürecinde önemli çalışmalar yapan ve bilim dünyasında “Kuarkların Babası” olarak bilinen saygın bir bilim insanıydı.
 
Kuark modeli 1964'te Murray Gell-Mann ve George Zweig tarafından birbirlerinden bağımsız olarak ortaya atıldı. Kuarklar hadronlar için oluşturulan bir düzenlenim şemasının parçaları olarak tanıtıldı ve 1968 yılına kadar onların varlığı ile ilgili çok az fiziksel kanıt bulunuyordu. Altı kuarkın tamamı hızlandırıcı deneylerinde gözlemlendi, keşfedilen son kuark olan üst kuark ilk kez 1995'de Fermilab'da gözlendi.
 
2012 YILINDA TÜRKİYE'YE GELMİŞTİ
 
Murray Gell-Mann, 2012 yılında TÜBİTAK, TAEK, TÜBA Gibi Pek Çok Kamu Kurum ve Kuruluşunun Yanı Sıra Özel Teknoloji Firmalarınca Desteklenen ve Türk Fizik Derneği Tarafından Düzenlenen 29. Uluslararası Fizik Kongresine konuk olarak katılmıştı.
 
KUARK NEDİR?
 
Kuark, bir tür temel parçacık ve maddenin temel bileşenlerinden biridir. Kuarklar, bir araya gelerek hadronlar olarak bilinen bileşik parçacıkları oluşturur. Bunların en kararlıları, atom çekirdeğinin bileşenleri proton ve nötrondur. Renk hapsi olarak bilinen olgudan ötürü kuarklar asla yalnız bir şekilde bulunmaz, yalnızca baryonlar ve mezonlar gibi hadronlar dâhilinde bulunabilir. Bu sebeple kuarklar hakkında bilinenlerin çoğu hadronların gözlenmesi sonucunda elde edilmiştir.

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