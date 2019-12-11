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Nobel ödüllü Myanmar lideri skandal sözler! Soykırımı inkar etti

Gambiya'nın, 'Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması' için Myanmar'a karşı Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın duruşmasına katılan Nobel ödüllü Myanmar lideri Suu Çii, soykırımı inkar ederek 'Myanmar ordusu çizgiyi biraz aşmış olabilir fakat bu durum bir uluslararası hukuk meselesi değil.' dedi.

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Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'de açılan davayla ilgili 10-12 Aralık'ta yapılacak duruşmaların ikinci gününde, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii, Gambiya'nın tedbir taleplerine itiraz etti.

Suu Çii, Myanmar ordusunun harekete geçmesinin, Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırılarla başlayan silahlı iç çatışmadan kaynaklandığını savunarak "Eğer burada savaş suçları işlendiyse bunu yapan kişiler hakkında Myanmar mahkemesinde soruşturma başlatılır. Myanmar ordusu çizgiyi biraz aşmış olabilir fakat bu durum bir uluslararası hukuk meselesi değil, iç hukukta Myanmar mahkemelerinde görülecek bir meseledir. Çünkü burada bir devletin içerisinde ordu ile isyancılar arasında olan çatışma söz konusudur." ifadesini kullandı.

Myanmar'da askeri yargılamalarda süren davalara ilişkin açıklamada bulunmak istemediğini belirten Suu Çii, ordu mensuplarını işledikleri suçlarla ilgili hesaba çekmenin en güçlü ülkelerde bile kolay olmadığını savundu.

Suu Çii, Myanmar'a karşı açılan davanın "eksik ve yanıltıcı" olduğunu iddia ederek soykırım hukukunun değil, silahlı çatışmalar ya da insan hakları hukukunun konuşulması gerektiğini ileri sürdü.

Dava, 12 Aralık'ta iki tarafın cevaplarıyla devam edecek.

- GAMBİYA SOYKIRIMIN SORUŞTURULMASI İÇİN UAD'YE BAŞVURMUŞTU
 

Gambiya, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) adına 11 Kasım'da Arakanlı Müslümanlara yönelik soykırımın soruşturulması için UAD'ye başvurmuştu. Dün yapılan ilk duruşmada Gambiya tedbir kararı taleplerini sunmuştu.

Diğer yandan, Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılık Ofisi, geçen hafta, Myanmar'ın işlediği insanlığa karşı suçlarla ilgili geçen yıl başlatılan ön incelemenin tamamlandığını ve 14 Kasım 2019'da ön inceleme dairesinin verdiği kararın akabinde soruşturmaya başlandığını duyurmuştu.

- ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK
 

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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