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Dünya

Nobel ödüllü politikacı John Hume yaşamını yitirdi

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Kuzey İrlandalı politikacı John Hume, 83 yaşında hayatını kaybetti. Hume, İrlanda Adası'nda 30 yıl süren çatışmaların sonlandırılmasında önemli rol oynamıştı.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:42 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 13:42
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Kuzey İrlanda Sosyal Demokrat ve İşçi Partisinden (SDLP) yapılan açıklamada, "John Hume'un geçirdiği bir hastalık nedeniyle bu sabah hayatını kaybettiğini duyurmaktan büyük üzüntü duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Hume, 1937'de Kuzey İrlanda'nın Derry kentinde doğdu.

Ülkesinin yakın siyasi tarihinde önemli bir yeri bulunan Hume, İngiltere ve İrlanda Cumhuriyeti hükümetleri arasında 1998'de imzalanan, İrlanda Adası'nda 30 yıl süren "düşük yoğunluklu savaşı" sonlandıran Hayırlı Cuma Anlaşması'nın mimarlarından biri olmuştu.

SDLP'nin eski lideri Hume, 1998'de imzalanan barış anlaşmasının ardından Ulster Birlikçi Partisinin lideri David Trimble ile Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

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