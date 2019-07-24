Nomofobiayla yasal mücadele  

İtalya’da hükümet, artan cep telefonu artan internet bağımlılığını tedavi etmek adına harekete geçti. Roma yönetimi bir yasa tasarısı hazırlayarak ‘nomofobia’ olarak bilinen cep telefonundan mahrum kalma korkusuna savaş açtı. Tasarıya göre okullarda ve üniversitelerde internetin daha ahlaki kullanımına yönelik eğitim verilecek.

KUMARDAN BETER

Ebeveynler ise çocuklarının cep telefonlarını aşırı kullanıp kullanmadıklarını tespit etmeleri için özel kurslara katılacak.

Tasarıyı hazırlayan iktidardaki 5 Yıldız Hareketi, cep telefonu bağımlılığının kumar bağımlılığıyla eşdeğer olduğuna işaret etti. İtalya Pediatri Derneği’ne göre, 3 ila 5 yaş arası çocukların yüzde 80’inin ebeveynleri, çocuklarının akıllı telefonlarını kullanmasına izin veriyor. Telefon bağımlısı çocuklardan dengeyi sağlayan dopamin hormonunu olumsuz etkilerken, nomofobia gençlerin uykusunu da kısıtlıyor.