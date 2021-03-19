Norveç Başbakanına soruşturma

DHA 19 Mart 2021 Cuma 15:45 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 15:45

Norveç Başbakanı Erna Solberg, 26 Şubat'ta Geilo Kayak Merkezi'nde yasak olmasına rağmen 13 kişiyle aynı masada oturarak bir restoranda 60'ıncı yaş günü nedeniyle parti verdiğine, daha sonra da kapalı başka bir ortamda 14 kişiyle partiyi devam ettirdiğine ilişkin görüntülerini ortaya çıktı. Norveç devlet televizyonu (NRK) Solberg'e (Kovid-19) kısıtlamasını iki kez ihlal ettiğinin tespit edilmesinin ardından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Solberg'in 26 Şubat'ta Geilo Kayak Merkezi'nde eşiyle çektirdiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaşmıştı.