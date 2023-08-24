İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2023 Perşembe / 8 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,8621
  • EURO
    28,134
  • ALTIN
    1595.75
  • BIST100
    7491.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Norveç emekliye aldığı F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderme kararı aldı
Dünya

Norveç emekliye aldığı F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderme kararı aldı

Norveç, Danimarka ve Hollanda'nın ardından Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme kararı alan üçüncü ülke oldu.

IHA24 Ağustos 2023 Perşembe 16:48 - Güncelleme:
Norveç emekliye aldığı F-16 savaş uçaklarını Ukrayna'ya gönderme kararı aldı
ABONE OL

Ukrayna'nın Rusya'ya karşı kendisini savunması için dünyadan askeri yardımlar gelmeye devam ediyor. Norveç yerel basında yer alan haberlere göre hükümet Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme kararı aldı. Norveçli yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken konunun resmileşmesi durumunda Norveç, Ukrayna'ya F-16 gönderme kararı alan 3'üncü ülke olacak.

Öte yandan, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna'ya uçaksavar füzeler ve askeri ekipman gönderileceğini ifade eden Store, F-16'lar konusunda bir açıklama yapmadı.

F-16'LARI EMEKLİYE AYIRMIŞTI

Norveç hava kuvvetleri 2021'de 57 F-16'dan oluşan filosunu emekliye ayırmış ve 32 tanesini NATO ülkesi Romanya'ya satma kararı almıştı. Yerel basında Norveç'in ABD Hava Kuvvetleri'ne eğitim sağlayan özel bir şirkete satmayı planladığı 12 F-16'yı Ukrayna'ya gönderebileceği ifade edildi. Norveç Savunma Bakanlığı geçtiğimiz yıl, diğer 13 F-16'nın ise onarımının çok maliyetli veya zor olduğu gerekçesiyle müzeye konulabileceğini, parçalarının kullanılabileceğini ya da hurdaya alınabileceğini belirtmişti.

Norveç, hava kuvvetlerini modernize ederek F-35 savaş uçakları satın almıştı.

ABD, 18 Ağustos'ta Danimarka ve Hollanda'nın Ukrayna'ya Amerikan yapımı F-16 savaş uçakları göndermesine onay vermişti.

  • F-16 gönderimi
  • Ukrayna
  • NATO yardımı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.