Norveç Kralı 5. Harald hastaneden taburcu edildi

Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 85 yaşındaki kralın başkent Oslo'daki hastaneden taburcu olduğu belirtildi.

Açıklamada, kralın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Norveç Kralı, 4 Ağustos'ta ateşlenmesi nedeniyle Oslo Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kral, 22 Mart'ta Kovid-19'a yakalanmış, görevine birkaç günlüğüne ara vererek yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon'un devralacağı belirtilmişti.

Üç doz Kovid-19 aşısı olan Kral 5. Harald son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış, 2020'de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.