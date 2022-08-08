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Dünya

Norveç Kralı 5. Harald hastaneden taburcu edildi

Enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Norveç Kralı 5. Harald'ın taburcu edildiği bildirildi.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 16:29 - Güncelleme:
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Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, 85 yaşındaki kralın başkent Oslo'daki hastaneden taburcu olduğu belirtildi.

Açıklamada, kralın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Norveç Kralı, 4 Ağustos'ta ateşlenmesi nedeniyle Oslo Üniversite Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Kral, 22 Mart'ta Kovid-19'a yakalanmış, görevine birkaç günlüğüne ara vererek yerini oğlu ve tahtın varisi Prens Haakon'un devralacağı belirtilmişti.

Üç doz Kovid-19 aşısı olan Kral 5. Harald son yıllarda birkaç kez sağlık sorunu yaşamış, 2020'de kalp kapakçığı ameliyatı olmuştu.

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