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Dünya

Norveç parlamentosunda siber saldırı krizi!

Norveç'in tek parlamentolu ulusal meclisi ‘Stortinget' ikinci kez siber saldırıya uğradığını açıkladı.

star.com.tr11 Mart 2021 Perşembe 19:42 - Güncelleme: 11 Mart 2021 Perşembe 20:18
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Norveç parlamento başkanı Marianne Andreassen tarafından yapılan açıklamada, parlamentoya ait verilerin siber saldırganlar tarafından indirildiğine ilişkin bilgi olduğunu, ancak durumun netlik kazanması için hala beklendiğini ifade etti.

Siber saldırı sonrasında oluşan hasarın potansiyel sonucunun bilinmediği bildirildi.

Parlamentonun kolluk kuvvetlerine bilgi verdiği belirtilirken, saldırının kaynağı bilmediğini aktardı.

Norveç'ten ağır suçlama: Arkasında Rusya var

2020'nin Aralık ayında, Norveç İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (PST) tarafından yapılan açıklamada, Rusya kökenli hacker grupları olan APT28 ve Fancy Bear'ın, Ağustos 2020'de Norveç parlamentosuna düzenlenen siber saldırının suç ortağı olabileceğini öne sürülmüştü.

Özellikle Avrupa ülkeleri Rusya'yı sıklıkla hackerlık yoluyla iç işlerine müdahale etmekle suçluyor.

star.com.tr

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