Norveç parlamentosunda siber saldırı krizi!

Norveç parlamento başkanı Marianne Andreassen tarafından yapılan açıklamada, parlamentoya ait verilerin siber saldırganlar tarafından indirildiğine ilişkin bilgi olduğunu, ancak durumun netlik kazanması için hala beklendiğini ifade etti.
Siber saldırı sonrasında oluşan hasarın potansiyel sonucunun bilinmediği bildirildi.
Parlamentonun kolluk kuvvetlerine bilgi verdiği belirtilirken, saldırının kaynağı bilmediğini aktardı.
Özellikle Avrupa ülkeleri Rusya'yı sıklıkla hackerlık yoluyla iç işlerine müdahale etmekle suçluyor.