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Dünya

Norveç Prensesi’nin eski eşi intihar etti

Norveç Prensesi Martha Louise’in eski eşi Prens Ari Behn, intihar etti.

İHA26.12.2019  10:46 - Güncelleme: 26.12.2019  10:46
Norveç Prensesi Martha Lousie ile 15 yıl evli kaldıktan sonra 2017 yılında yılında boşanan Ari Behn (47), sözcüsünün yaptığı açıklamaya göre intihar etti.
 
Martha Louise’in 3 çocuğunun babası olan Behn için Norveç Kralı Harald “Kraliçe ve ben, Ari Behn’ın ölüm mesajını aldık. Onu tanıdığımız için minnettarız ve torunlarımızın sevgili babaları için yas tutuyoruz” ifadelerini kullandı.
Behn ve Martha Louise’in ilk kızı Maud Angelica 2003’te, ikinci kızları Leah Isadora 2005’te üçüncü kızları da Emma Tallulah’da 2008’de doğmuştu.
 
Öte yandan eski Prens Ari Behn, 2017 yılında Nobel Barış Ödülü konseri sırasında ünlü aktör Kevin Spacey’nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla popüler olmuştu.

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