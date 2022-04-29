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Dünya

Norveç, Rus gemilerine limanlarını kapatacak

Norveç hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarından ötürü Rus gemilerine limanlarını kapatma kararı aldı.

AA29 Nisan 2022 Cuma 17:59 - Güncelleme:
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Devlet televizyonu NRK'de yayınlanan bir haberde, Norveç hükümetinin, Rusya'ya karşı yeni yaptırımlar uygulayacağı ve bu kapsamda ülkedeki limanların Rus gemilerine kapatılacağı, Rusya'dan deniz yoluyla yük taşımacılığının yasaklanacağı belirtildi.

Limanların Rus gemilerine 7 Mayıs'tan itibaren kapatılacağı, balıkçı gemilerinin ise yasak kapsamına dahil edilmeyeceği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen ay Norveç parlamentosunda çevrim içi yaptığı konuşmada, Norveç hükümetinden, hava savunma füzeleri talep etmiş ve "limanlarını Rus gemilerine kapatma" çağrısında bulunmuştu.

Norveç Savunma Bakanlığı, 20 Nisan'daki açıklamasında Ukrayna'ya, Fransız yapımı yaklaşık 100 Mistral hava savunma füzesi gönderdiklerini bildirmişti.

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