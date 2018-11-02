Norveç, Suudi Arabistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Norveç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak Suudi Arabistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
- İHA
Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim’de giren ve başkonsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında bir ay geride kaldı.
Olay hala gizemini korurken Norveç, Suudi Arabistan Büyükelçisini
Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdik ve Suudi Büyükelçiye bakış açımızı dile getirdik” denildi.
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