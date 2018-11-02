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Norveç, Suudi Arabistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

Norveç, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak Suudi Arabistan Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

  • İHA
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Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna 2 Ekim’de giren ve başkonsolosluk binasında öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında bir ay geride kaldı.
 
Olay hala gizemini korurken Norveç, Suudi Arabistan Büyükelçisini 
Kaşıkçı olayı ile ilgili olarak Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Cemal Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdik ve Suudi Büyükelçiye bakış açımızı dile getirdik” denildi.
 

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