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Norveç uçağında bomba alarmı verild

Fransa’nın Nice kentine 169 yolcusu ile hareket eden Norwegian Air’e ait yolcu uçağı bomba ihbarının ardından Stockholm Arlanda Havalimanı’na geri döndü.

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 Fransa'nın Nice kentine hareket eden Norwegian Air'e ait yolcu uçağı bomba ihbarının ardından Stockholm Arlanda Havalimanı'na iniş yaptı. Yetkililer, uçakta bulunan 169 yolcunun tahliye edildiğini açıkladı.
 
Polis sözcüsü, Arlanda'daki yetkililerin yapılan bomba tehdidinin havayolu karşıtı bir eylem olduğunu ifade ederek olaya ilişkin açıklama yapmadı. Polis Sözcüsü Towe Hagg, tahliyelerin tamamlanmasının ardından uçağın bomba imha ekipleri tarafından aranacağını dile getirdi.
 
İsveç medyası, yolcu uçağında eğitim kampına katılmak üzere Fransa'ya seyahat eden İsveç yüzme takımının bazı üyelerinin bulunduğunu ifade etti.  

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