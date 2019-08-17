Cami saldırganı suçunu kabul etti

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5848
  • 6,2105
  • 270.76
  • 95734.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Norveç'te cami saldırganı Manshaus suçunu kabul etti

Norveç'in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne terör saldırısından dolayı gözaltında tutulan 21 yaşındaki Philip Manshaus, suçlamaları kabul etti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Norveç devlet televizyonu NRK'ye açıklama yapan Manshaus'un avukatı Unni Fries, müvekkilinin konuşmaya karar verdiğini ve polisin sorularını yanıtladığını söyledi.
 
Fries, Manshaus'un suçlamaları kabul ettiğini kaydetti.
 
Başkent Oslo'da hafta başında "cinayet" ve "terör saldırısı" suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan Manshaus, suçlamaları reddederek susma hakkını kullanmıştı.
 
Norveç gazetesi VG ise saldırganın öldürdüğü üvey kız kardeşinin, Çin asıllı olduğunu ve küçükken evlatlık alındığını duyurdu.
 
Öte yandan camiye ziyaretçi akını devam ediyor. Saldırının duyulmasından sonra Norveç vatandaşlarının yanı sıra birçok siyasetçi ve aktivist camiyi ziyaret ederek çiçek bıraktı.
 
Barum'da 10 Ağustos'ta silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kız Kulesi´ne karşı tekmeli sopalı kavga!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Devriye görevi yapan askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Devriye görevi yapan askeri araç devrildi: 8 asker yaralı

Japonya'daki Krosa tayfununda onlarca kişi yaralandı

Japonya'daki Krosa tayfununda onlarca kişi yaralandı

İsrail askerleri 33 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri 33 Filistinliyi yaraladı

Kertenkele saldırısına uğrayan yaşlı çift yaralandı

Kertenkele saldırısına uğrayan yaşlı çift yaralandı

Cami saldırganı suçunu kabul etti

Cami saldırganı suçunu kabul etti

Rus savaş uçakları İdlib'de bir köyü vurdu: 13 ölü

Rus savaş uçakları İdlib'de bir köyü vurdu: 13 ölü

Trump silah lobisine sahip çıktı: Bu insanlar akıl hastası

Trump silah lobisine sahip çıktı: Bu insanlar akıl hastası

Çatıda intihar girişimini canlı verdiler

Çatıda intihar girişimini canlı verdiler
 

POPÜLER HABERLER

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Akılalmaz olay! Hesaba kızdı, kafeye molotofla saldırdı

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme

Bankaların kredi işlemlerine ilişkin yeni düzenleme

Kastamonu'dan vahşi yaşam fotoğrafları

Kastamonu'dan vahşi yaşam fotoğrafları

Heyecanlandıran keşif: Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali çok güçlü

Heyecanlandıran keşif: Sultan Alaaddin'e ait olma ihtimali çok güçlü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA