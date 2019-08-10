Norveç'te camiye silahlı saldırı düzenlendi
Norveç'in Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Cami’nde gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişinin yaralandığı belirtiliyor.
Norveç'in başkenti Oslo'da camiye düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Polis, saldırının Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Cami’nde öğleden sonra gerçekleştiğini doğruladı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırganın beyaz bir erkek olduğu öğrenildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.
Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, saldırının sebebi henüz bilinmiyor.
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