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Dünya

Norveç'te evli çift evlerini restore ederken Viking mezarına rastladı

Norveç'in Bodo kentinde yaşan evli bir çift, evlerini yenilerken eski çağlara ait bir Viking mezarı buldu. Tromso Üniversitesi Müzesi, evde kazı çalışmalarına başladı.

DHA28 Mayıs 2020 Perşembe 12:13 - Güncelleme: 28 Mayıs 2020 Perşembe 12:25
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Norveçli Mariann Kristiansen ve eşi, yüzyıllardır ailelerine ait olan evi yenilemek için dekorasyon çalışmalarına başladı.

Evin zemininde bulunan taşları söken çift, yüzyıllar öncesinden kalma bir Viking mezarı buldu. Viking mezarında bir cam boncuk, bir ok ucu ve balta bulundu.

Yetkililerle iletişime geçen çiftin evinde, Tromso Üniversitesi Müzesi’nden arkeolog Jorn Erik Henriksen liderliğinde kazı çalışmaları başladı.

Mezarda yapılan kazı çalışmalarında, yüzyıllar önce ölen Vikinglinin kemiklerine de rastlandı. Viking mezarının Demir Çağı’ndan kalma olduğu bildirildi.

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