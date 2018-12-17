Norveç'te gizli karargahı otobüs durağı ele verdi

Norveç'te yaklaşık 60 sene önce inşa edilen gizli karargahın yerini 'NATO üssü' adlı durak ele verdi.

Herhangi bir savaş veya kriz durumunda Norveç hükümeti, olağanüstü durumu Buskerud eyaletindeki gizli karargahtan yönetmeyi planlıyordu. Karargahın kendi su ve güç kaynağının olması yanı sıra nükleer izleri ve yüzlerce insanı uzun süre hayatta tutacak kaynağa sahip olduğu bildirildi.

Aftenposten'ın haberine göre, otobüs durağının ismi 60 yıl önce kurulan gizli karargahın inşa edildiği tarihten beri değişmedi. Günümüzde 'NATO üssü' durağında otobüsler günde dört veya beş kere duruyor. Gizli karargah, olası bir kriz veya savaş durumunda ülkenin yönetileceği yer olarak belirlendi.

1959 yılında açılan Norveç Sivil Savunma Dairesi'ne bağlı gizli karargah, 20 hektar ve 6 binadan oluşuyor.

Norveç Sivil Savunma Dairesi ilk olarak 210 yılında gizli karargah hakkında hassas bilgiler yayınladı. Kat haritaları, fatura verileri ve teknik açıklamalar hakkında bilgi verildiği gibi, telefon numaraları ve adresler de serbest giriş izni ile ulaşılabilir olmuştu . Tesis ayrıca Google Haritalar ve Google Sokak Görünümü'nde de mevcut. Google’ın algoritmaları da otobüs durağını hızlıca merkeze bağladı.

Gizli karargahın durak ile bağlantısı ortaya çıktıktan sonra Norveç Ordusu için görev yapan emekli asker Jacob Børresen, "Bu durumdan haberim yoktu, o durağı hiçbir zaman kullanmadım ancak durağın yanından özel aracımla geçiyordum. Ancak bu durum beni hiç şaşırtmadı. Sıkı güvenlik politikaları açısından endişe verici bir durum. Sıkı güvenlik politikaları açısından endişe verici bir durum." ifadelerini kullandı.