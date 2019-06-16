29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Norveç'te İslam karşıtı gösteride Kur'an-ı Kerim provokasyonu

Norveç'te İslamın yasaklanması için bir gösteri yapan aşırı sağcı 'Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun' grubu yöneticisi Braten, Müslümanlara hakaret ederek Kur'an-ı Kerim'i yere fırlattı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Norveç'in başkenti Oslo'ya 45 kilometre uzaklıktaki Müslümanların yoğun yaşadığı Drammen kasabasında bir gösteri yapan aşırı sağcı grup "Norveç'in İslamlaşmasını Durdurun (Stop Islamisation of Norway-SION)", Norveç'te İslam'ın yasaklanmasını istedi. Grubun yöneticisi Anna Braten burada yaptığı konuşmada Norveç'te İslam'ın yeri olmadığını ve Kur'an-ı Kerim'lerin toptan yok edilmesi gerektiğini savundu. 
 
Daha sonra yırtmak için eline Kur'an-ı Kerim'i alan Braten'e polis müdahale etti. Polis müdahalesinden sonra Kur'an-ı Kerim'i yere atan Braten, Müslümanlara hakaret yağdırdı.

NORVEÇ POLİSİ GÖSTERİYE İZİN VERMEDİ

Norveç haber ajansı NTB'ye açıklamada bulunan Oslo Emniyet Müdürlüğünden Inge Lansrud, Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyon başladıktan sonra gösteriye izin vermediklerini belirtti.
 
Norveçli aktivist ve Müslümanlardan oluşan 30 kişilik grup da İslam karşıtı eyleme sert tepki göstererek karşı gösteri yaptı.
 
Geçen ay da Danimarka'da aşırı sağcı Sıkı Yön (Stram Kurs) hareketi lideri Rasmus Paludan'ın Müslümanların yoğun yaşadığı semtte Kur'an-ı Kerim'i yakıp Müslümanlara küfür etmesi büyük tepki çekmişti. İki hafta öncede Finlandiya'da aşırı sağcı Önce Finlandiya İnsanı Partisi (Suomen Kansa Ensin) Başkanı Marco de Wit, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerine yönelik çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yere atarak büyük bir provokasyon yapmıştı.

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Düşman uçakları vakum yöntemiyle pasivize edilecek

Düşman uçakları vakum yöntemiyle pasivize edilecek

Başkan Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Başkan Erdoğan Tacikistan ziyaretini değerlendirdi

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

Jandarmanın yeni Atak helikopterinin görüntüleri yayımlandı

ABD, Irak'a ambargo kararından çark etti

ABD, Irak'a ambargo kararından çark etti

'Yaptırım kartları açıkça bir düşmanlık emaresidir'

'Yaptırım kartları açıkça bir düşmanlık emaresidir'

Başörtüsü yasağına karşı çıkan vekil ölümle tehdit edildi

Başörtüsü yasağına karşı çıkan vekil ölümle tehdit edildi

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı
 

POPÜLER HABERLER

Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

Türk polisi okulunu şaşıran öğrenci için harekete geçti! İşte o görüntüler...

ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu!

ABD dışından çıkan ilk NBA şampiyonu!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Gizli belgeler ortaya çıktı! F-35'te hangi hatalar var?

Gizli belgeler ortaya çıktı! F-35'te hangi hatalar var?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA