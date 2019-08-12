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Norveç'teki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı

Norveç'in Barum şehrinde Afganlara ait El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne düzenlenen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 21 yaşındaki Norveçli Philip Manshaus, 'cinayet' ve 'terör saldırısı' suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

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Norveçteki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldıNorveçteki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldıNorveçteki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldıNorveçteki cami saldırganı mahkemeye çıkarıldı
 
 
Başkent Oslo'da mahkemeye çıkartılan ve ilk kez görüntülenen Manshaus'un suratındaki morluklar ve şişlikler dikkati çekti. 
 
 
Norveç gazetesi VG'nin haberine göre Manshaus, 17 yaşındaki üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum şehrinde El-Nur İslam Merkezi Camisi'ne terör saldırısı gerçekleştirdi. 
 
 
Savcı, saldırgan hakkında tutukluluk süresinin dört hafta daha uzatılmasını istedi. 
 
Mahkemede suçlamaları reddeden saldırganın, sık sık kameralara gülümsemesi de dikkati çekti.
 
NORVEÇ POLİSİ RAFİQUE'İNİ KAHRAMAN İLAN ETTİ
 
 
Norveç polisi, olası bir katliamı önleyen 65 yaşındaki Afganistan vatandaşı Mohammad Rafique'i kahraman ilan etti. 
 
Norveç Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Rafique'e saldırgana karşı korkusuzca durduğu ve eylemine izin vermediği için teşekkür edildi. 
 
Norveç'in VG gazetesine açıklamada bulunan Rafique, saldırgana sarılarak ateş etmesini engellediğini söyledi. 
 
Saldırganın parmağını gözüne soktuğunu, kendisine yumruk attığını kaydeden Rafique, saldırganın elinde biri av tüfeği olmak üzere iki silah bulunduğunu ve eline vurarak silahları yere düşürmesini sağladığını ifade etti. 
 
Barum'da dün silahlı bir kişi, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş, olayda bir kişi yaralanmış ve şüpheli gözaltına alınmıştı.

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