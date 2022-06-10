İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1102
  • EURO
    18,171
  • ALTIN
    1014.12
  • BIST100
    2563.8
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Norveç'ten NH90 kararı! Sözleşmesini feshetti
Dünya

Norveç'ten NH90 kararı! Sözleşmesini feshetti

Norveç, 14 'NH90' tipi deniz helikopterinin 20 yıllık sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

AA10 Haziran 2022 Cuma 13:40 - Güncelleme:
ABONE OL

Savunma Bakanlığı, merkezi Fransa'da bulunan ve NATO Helikopter Yönetim Ajansı'nın ana yüklenicisi helikopter üretim şirketi NHIndustries'ten 2001'de sipariş edilen 14 "NH90" tipi helikopterin, arızalar ve zaman alan bakım gerekçesiyle iade edileceğini açıkladı.

Bakanlık, 14 helikopter için ödenen ücretin tamamını (525 milyon dolar) geri isteyerek, 20 yıllık sözleşmenin tamamen feshedildiğini bildirdi.

Yetkililer, söz konusu helikopterlerin Norveç Silahlı Kuvvetlerinin gereksinimlerini karşılayabilecek kapasitede olmadığını kaydetti.

Bakanlık, kısa sürede alternatif deniz helikopteri satın alma sürecine başlayacağını aktardı.

NHIndustries tarafından, 1990'lı yıllarda üretilen "NH90 deniz helikopterleri" birçok ülke tarafından kullanılıyor.

Norveç, 2001'de kıyıların korunması için 14 "NH90" deniz helikopteri sipariş etmişti. 2008'de teslim edilmesi planlanan helikopterlerin sadece 8 tanesinin tamamen işlevsel durumda olduğu belirtilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.