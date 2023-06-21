Nova Kakhovka Barajı kaynaklı sellerde can kaybı yükseldi

Rusya kontrolünde bulunan Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nde 6 Haziran'da yıkılmasının ardından meydana gelen sellerde can kaybı artıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov yaptığı açıklamada, "Maalesef ölü sayısı 41'e yükseldi. 583'ü çocuk ve engelli olmak üzere toplam 8 bin kişi sular altında kalan yerleşim alanlarından tahliye edildi. Şu an geçici barınma merkezlerinde yaklaşık 2 bin kişi bulunuyor" dedi.

Bölgedeki olağanüstü durumdan çıkılmak üzere olduğunu ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü de aktaran Kurenkov, "Olaydan etkilenenlere dağıtılmak üzere gıda, ihtiyaç ve bazı araçlar bölgedeki yetkililere teslim edildi. Şu ana kadar 240 bin ton gıda ve eşya, 400 bin ton içme suyu yardımı yapıldı" ifadelerini kullandı.