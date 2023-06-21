İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Haziran 2023 Çarşamba / 3 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5475
  • EURO
    25,8056
  • ALTIN
    1461.81
  • BIST100
    5186.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Nova Kakhovka Barajı kaynaklı sellerde can kaybı yükseldi
Dünya

Nova Kakhovka Barajı kaynaklı sellerde can kaybı yükseldi

Rusya kontrolünde bulunan Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Barajı'nın yıkılması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 41'e yükseldi.

IHA21 Haziran 2023 Çarşamba 18:01 - Güncelleme:
Nova Kakhovka Barajı kaynaklı sellerde can kaybı yükseldi
ABONE OL

Rusya kontrolünde bulunan Ukrayna'nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nde 6 Haziran'da yıkılmasının ardından meydana gelen sellerde can kaybı artıyor. Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov yaptığı açıklamada, "Maalesef ölü sayısı 41'e yükseldi. 583'ü çocuk ve engelli olmak üzere toplam 8 bin kişi sular altında kalan yerleşim alanlarından tahliye edildi. Şu an geçici barınma merkezlerinde yaklaşık 2 bin kişi bulunuyor" dedi.

Bölgedeki olağanüstü durumdan çıkılmak üzere olduğunu ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü de aktaran Kurenkov, "Olaydan etkilenenlere dağıtılmak üzere gıda, ihtiyaç ve bazı araçlar bölgedeki yetkililere teslim edildi. Şu ana kadar 240 bin ton gıda ve eşya, 400 bin ton içme suyu yardımı yapıldı" ifadelerini kullandı.

  • Nova Kakhovka Barajı
  • can kaybı
  • Ukrayna

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.