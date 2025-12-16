Novoplatonovka'nın kontrolü Rusya'ya geçti

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Donbas bölgesinde Rusya Silahlı Kuvvetlerinin önemli hatları kontrol altına aldığı belirtilen açıklamada, "Batı birlikleri, aktif operasyonlar sonucunda Harkiv bölgesindeki Novoplatonovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rus birliklerinin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerince kullanılan ulaşım altyapı tesislerini, silahlı insansız hava araçları için bir montaj ve depolama tesisini, Ukrayna askerleri ile yabancı paralı savaşçıların bulunduğu 154 geçici konuşlanma alanını ateş altına aldığı kaydedildi.

