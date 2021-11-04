NSU ortaya çıkalı 10 yıl olmasına rağmen cinayetlerin aydınlatılmaması eleştiriliyor

AA 4 Kasım 2021 Perşembe 13:16 - Güncelleme: 4 Kasım 2021 Perşembe 13:17

Almanya'da aşırı sağla mücadele kapsamında NSU terör örgütünün ortaya çıkmasının ardından kurulan "NSU Watch" adlı sivil oluşumdan Caro Keller, oluşum olarak NSU cinayetlerinin ve yapısının aydınlatılması yönündeki çalışmalardan memnun olmadıklarını söyledi.

Keller, başta sadece Başbakan Angela Merkel'in değil, siyasetçilerden NSU cinayetlerinin aydınlatılması sözünün verildiğini anımsatarak "Resmi kurumların sorumluluğu ve özellikle kurbanların nasıl seçildikleri konusunda hala birçok açık soru var. NSU ağı henüz aydınlatılamadı." diye konuştu.

NSU Watch olarak 2013'te başlayan ve 2018'de sona eren NSU davasının her duruşmasına katıldıklarını ve burada yaşananları ve söylenenleri yazarak internete koyduklarını ifade eden Keller, sivil toplumun da bu olayların aydınlatılmasına yardım edebileceğini kaydetti.

Keller, arşivlerde sağ terörle ilgili henüz keşfedilmemiş pek çok bilginin bulunduğunu, 1945'ten bu yana çeşitli saldırıların anılarına sahip olanlarla temasa geçilmesi gerektiğini belirterek "Aynı zamanda sivil toplum, yetkililer ve politikacılar üzerinde baskı kurmak zorunda." ifadesini kullandı.

Politikacıların ve resmi dairelerin verdikleri sözlerini tutmadıklarının son 10 yılda görüldüğünü aktaran Keller, "NSU'yu net bir şekilde kendi başlarına aydınlatmaya yönelik hazırlık yok. Bu nedenle, burada değişim için toplumun baskısı önemli. Ne zaman toplumdan baskı gelse aydınlatma ilerleme kaydetti. Bir şeyler de değişti. İşte bundan dolayı toplum baskısı, NSU örgütünü ve cinayetlerini aydınlatmanın anahtarıdır." dedi.

NSU davasının da aydınlatmaya katkı sağlamadığını ifade eden Keller, Federal Savcılığın NSU ağına ve devletin başarısızlığına bakmadan sadece 3 kişiye odaklandığını söyledi.

Keller, "Biz bunun böyle olmadığını biliyoruz. Federal Savcılık aydınlatmayı sağlayamadı." değerlendirmesinde bulundu.

- ALMANYA TÜRK TOPLUMU

Almanya Türk Toplumu Eş Genel Başkanı Gökay Sofuoğlu da yaptığı yazılı açıklamada, siyasetçilerin, NSU cinayetlerini ve örgütün karanlık yüzünü tümüyle aydınlatma sözü vermelerine rağmen bunun gerçekleşmediğini belirtti.

Sofuoğlu olumlu tek kısmın, NSU konusunun medya ve toplum açısından hızla hareket eden zamanlarımızda önemini kaybetmemesi olduğunu vurgulayarak "NSU kompleksi, Almanya'daki Türk kökenli insanların ortak hafızasına kazındı." ifadesini kullandı.