NSU terör örgütünden Türk avukata ölüm tehdidi

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NSU terör örgütünden Almanya'daki Türk avukata ölüm tehdidi

Almanya'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Seda Başay Yıldız’ın, Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinden üç gün sonra ölüm tehdidi aldığı ortaya çıktı.

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Hessische Rundfunk'ta yer alan haberde, Almanya'da 8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü davasının müdahil avukatlarından Yıldız’ın, 2 Haziran'da öldürülen Kassel Valisi Walter Lübcke cinayetinin üzerinden üç gün sonra aşırı sağcı bir ırkçı tarafından ölüm tehdidi içeren faks aldığı belirtildi.
 
NSU 2.0 ve Prinz Eugen Ssostubaf imzasıyla 5 Haziran'da gönderilen tehdit faksında, ''Walter Lübcke’yi biz öldürdük. Yakında sıra sende'' ifadeleri yer aldı.
 
Prinz Eugen Ssostubaf imzasının Nazi döneminin ordusu SS’ye bağlı Prens Eugen Hücum Birliği’ne ait olduğu tahmin ediliyor. 
 
Birlik, eski Yugoslavya'da İkinci Dünya Savaşı sırasında büyük kıyım yapmakla sorumlu tutulmuştu.
 
Avukat Seda Başay Yıldız, daha önce iki kez tehdit mektubu almıştı. 
 
Yıldız, Almanya'da 2000-2007 yıllarında 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyen ve banka soyan NSU terör örgütü davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek'in ailesinin avukatlığını yapmıştı.

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