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Dünya

Nükleer denizaltıları bilinmeyen bir cisme çarptı: Hasarın boyutu değerlendiriliyor

ABD'ye ait 'USS Connecticut' denizaltısının Hint Pasifik bölgesinde suya iniş sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığı açıklandı.

AA8 Ekim 2021 Cuma 00:58 - Güncelleme: 8 Ekim 2021 Cuma 00:58
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ABD Donanmasından yapılan açıklamada, "USS Connecticut (SSN 22), Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası sularda faaliyet gösterirken 2 Ekim öğleden sonra su altına iniş sırasında bir cisme çarptı" denildi.

Çarpma sırasında hayati tehlike arz eden bir yaralanma olmadığı ifade edilen açıklamada, Seawolf sınıfı hızlı saldırı denizaltısında da ağır bir hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Açıklamada, "Denizaltı güvenli ve istikrarlı bir durumda. USS Connecticut'ın nükleer tahrik tesisi ve alanları etkilenmedi ve tamamen çalışır durumda. Denizaltının geri kalanına verilen hasarın boyutu değerlendiriliyor." bilgisi paylaşıldı.

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