AA 20 Ekim 2021 Çarşamba 07:06 - Güncelleme: 20 Ekim 2021 Çarşamba 07:06

Çin, ABD'nin nükleer güçle çalışan denizaltısı USS Connecticut'ın 2 Ekim'de Güney Çin Denizi'nde yaptığı kazanın detaylarının açıklanmasını istedi.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kıfey, yaptığı açıklamada, ABD'nin kazayla ilgili "denizaltının su altındayken bilinmeyen bir nesneye çarptığına" dair açıklamasının tatmin edici olmadığını belirtti.

Washington'ın kazanın duyurulmasını bilerek geciktirdiğini ve detaylarını gizlediğini savunan Tan, "ABD donanması olaydan ancak 5 gün sonra kısa ve ne olduğu anlaşılmayan bir açıklama yaptı. Böylesi sorumsuz bir yaklaşım ve şeffaflıktan yoksun örtbas çabası kolaylıkla yanlış anlama ve yanlış hükümlere sebep olabilir. Çin ve Güney Çin Denizi'ne komşu ülkeler kazaya dair hakikati bilmek istiyor ve örtbas niyeti olup olmadığını sorguluyor." ifadelerini kullandı.

Tan, kazanın ABD'nin, İngiltere ve Avustralya ile bölgede nükleer denizaltı alanında kurduğu iş birliğinin nasıl riskler yaratabileceğini gösterdiğini belirterek, "ABD uzun zamandır kendi gücünü göstermek ve bölgede karışıklık çıkarmak amacıyla, 'seyrüsefer ve uçuş serbestisi' sloganını ileri sürerek Güney Çin Denizi'ne uçak gemileri, stratejik bombardıman uçakları ve nükleer denizaltılar gibi gelişmiş silah sistemleri yolluyor. Bu, bölgedeki ulusal güvenliği tehdit ediyor ve gerginlikleri tırmandırıyor." diye konuştu.

ABD'ye "Çin'in Güney Çin Denizi'ne mücavir karasuları ve hava sahasına askeri güç yollamama" ve "sözde seyrüsefer serbestisi faaliyetine son verme" çağrısı yapan Tan, "Bizce ABD'nin hareketleri Güney Çin Denizi'ndeki seyrüsefer güvenliğini olumsuz etkilemekte, bölge ülkeleri arasında ciddi endişe ve rahatsızlığa yol açmakta, bölgesel barış ve istikrara ciddi tehdit oluşturmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Donanması, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada nükleer güçle çalışan "Deniz Kurdu" sınıfı hücum denizaltısı USS Connecticut'ın Güney Çin Denizi'ndeki seyir faaliyeti sırasında "su altında bilinmeyen bir nesneye çarptığını" duyurmuştu. Kazada 11 denizcinin yaralandığı bildirilmişti.

- "GÜNEY ÇİN DENİZİ" SORUNU

Çin, 1947'de yayımladığı "Dokuz Çizgi Hattı" adı verilen haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Deniz altı kaynakları açısından zengin bölgedeki hak iddiaları başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilafına yol açıyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına karar vermişti.

Pekin'in tartışmalı sularda yapay adalar inşa ettiği ve bunların üzerine üs kurarak silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliklere yol açmıştı.