NTV 5 Mart 2022 Cumartesi 12:05 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 12:05

Yangın atlatan Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'nde radyasyon sızıntısı yaşanmadı. Ancak çatışma bölgesindeki santralin kontrolden çıkma riski de var. Rusya'nın ele geçirdiği santralde Ukrayna'lı mühendisler çalışıyor ve silahların gölgesindeki bu uzmanlar durumdan hoşnut değil. Ukrayna Enerji Bakanlığı, santral için önemli uyarılarda bulunuyor.

NTV'de yer alan habere göre, Yeni ortaya çıkan bir videoda, çatışmaların ortasında kalan santralde, bir nükleer reaktörün 250 metre uzağına bomba ve mermi isabet ettiği görülüyor.

Video yerde patlamış mühimmat kovanları görülüyor. Bu kovan top mermisine ait gibi görünüyor. Tavanlarda mermi delikleri net olarak seçiliyor. Görüntülerden ana reaktörlerden birisinin bu mermilerin isabet ettiği yapıya ne kadar yakın olduğu da anlaşılıyor. Kamera sağa döndüğünde, 2 numaralı reaktörün bulunduğu bina da görülüyor.

Yangın tehlikesi atlatan Avrupa'nın en büyük santrali Türkiye'ye 677 kilometre uzaklıkta. Patlamasının ardından serpintisi Türkiye'ye ulaşan Çernobil ise 1100 kilometre uzaklıktaydı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, yaptığı açıklamada olayda iki kişinin yaralandığını ve herhangi bir radyoatkif sızıntı olmadığını duyurdu.

Santral kontrol altına alınmış olsa da, çatışma bölgesinde yeniden hedef olma riski bulunuyor. Ukrayna Enerji Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde açıklama yaparak, uluslarası toplumu uyardı. İstasyon görevlilerinin vardiyasız şantiyede çalıştığını bu yüzden fiziksel ve moral olarak çok yorgun olduğunu belirten Ukrayna'lı yetkililer, santrale yönelik sürkekli risk uyarısı yapıyor.

150 KONTEYNER DOLUSU ATIK

Ukraynalı uzmanlar, santralin havuzlarında depolanan nükleer malzemelerin ve santral sahasındaki 150 konteyner dolusu nükleer atığın ciddi risk olduğunu aktardılar.

SANTRALDE 6 GÜÇ ÜNİTESİ VAR

Verilen bilgiye göre santralde 6 güç ünitesi var. Çernobil'de ise bir güç ünitesi vardı. Yangın sırasında bazı güç üniteleri kapatılıp soğutmaya alındı. İsabet alma riski düşük üniteler çalıştırıldı.

Ukrayna nükleer santrallerinin yönetiminde bulunan Energoatom Başkanı Petro Kotin, nükleer santralde bir felaket yaşanması durumunda bunun Çernobil'in altı katı büyüklüğünde olacağı konusunda uyardı.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Rusya'dan Çernobil ve bölgedeki santralleri kontrol için davet beklediğini duyurmuştu.