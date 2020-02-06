Nükleer kıyamet gününe bir adım daha: Füzeler yerleştirildi

star.com.tr 06.02.2020 11:23 - Güncelleme: 06.02.2020 11:25

ABD ile Rusya arasındaki nükleer silah yarışı, 'nükleer kıyamet endişelerini' daha da artırdı.



Bu haftanın başlarında yayımlanan bir açıklamada, ABD Politika Savunma Bakanı John Rood, ABD Donanmasının denizaltılardan fırlatılan balistik füze (SLBM) W76-2 savaş başlığı takıldığını söyledi. Rood, kararın potansiyel rakiplere karşı atılan bir adımdan ziyade, nükleer caydırıcılığı amaçladığını söyledi.

ABD'li emekli istihbarat subayı Scott Ritter, ABD'nin adımını 'Nükleer kıyamet gününe bir adım daha' şeklinde değerlendirdi.

ABD nükleer caydırıcılık gerekçesini destekleyen tehdit söylemi, Haziran 2015'te ABD Savunma Bakanı Yardımcısı Robert Work tarafından ortaya atılmıştı.

Work nükleer hamlelerin gerekçesi olarak, 'Rus askeri gerilimi tırmandırma doktrinini, sınırlı nükleer kullanımı da dahil caydırıcı yollarla bir çatışmayı tasfiye etmeye çalışan bir strateji.' değerlendirmesinde bulunmuştu.

Rusya'nın 2014 yılında açıklanan Askeri Doktrini'nin 27. maddesi, 'Rusya kendisine ve / veya müttefiklerine karşı nükleer ve diğer türden kitle imha silahlarının kullanımına karşılık olarak nükleer silah kullanma hakkını saklı tutacak. Devletin varlığı tehlikede olduğunda geleneksel silahların kullanılmasıyla Rusya Federasyonu'na karşı saldırganlık durumunda, nükleer silah kullanma kararı Rusya Federasyonu Başkanı tarafından alınır.' ifadelerine yer verilmişti.

ANLAŞMALAR ÇÖPE ATILDI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov tarafından 1987 yılında imzalanan anlaşma Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, ABD'nin Rusya'ya yönelik 'anlaşmayı ihlal ediyorlar' gerekçesiyle sona erdi.

2 Şubat 2019'da Trump Rusya'nın ihlalleri ve Çin'in nükleer silahlarından duyulan endişelere atıfta bulunarak INF anlaşmasını askıya aldığını ve 6 ay içerisinde tamamen çıkılacağını açıkladı. Bundan kısa bir süre sonra da Putin de anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldıklarını duyurdu.

6 aylık sürenin dolmasıyla 2 Ağustos 2019 tarihinde INF anlaşması resmen sona erdi.

INF Anlaşması, nükleer başlıklı orta menzilli füzeleri 30 yılı aşkın süredir Avrupa topraklarından uzak tutuyordu.

START İÇİN ANLAŞMA YOK

5 Şubat 2011'de yürürlüğe giren ve 10 yıl geçerli olan anlaşma 2009 yılı aralık ayında sona eren 1991 START 1 anlaşmasının yerine geçti.

Son imzalanan START anlaşması 2021 başında sona eriyor ve dünyanın gözü ABD'nin bu konuda atacağı adımda.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Savunma Bakanlığı'nın genişletilmiş yönetim kurulu toplantısına ülkenin savunma sanayii ve güvenlik meseleleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulumuş, daha önce Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde INF Antlaşması ile yasaklanan kısa ve orta menzilli füze konuşlandırılması konusunda ABD'nin eylemlerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Putin konuşmasında, 'INF'de yasaklanan sınıftaki Amerikan füzelerinin başta Avrupa ve Asya-Pasifik olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerine dağıtımını yakından takip etmek zorundayız. Bu gelişmeleri göz önünde bulundurarak, potansiyel askeri tehditleri analiz etmeli ve alınacak önlemleri belirlemeliyiz.' ifadelerini kullanmıştı.