İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Aralık 2021 Salı / 24 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,6781
  • EURO
    13,2782
  • ALTIN
    681.822
  • BIST100
    1888.96
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ''Nükleer müzakereler doğru yolda ilerliyor''
Dünya

''Nükleer müzakereler doğru yolda ilerliyor''

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Viyana'daki nükleer görüşmelerin doğru yönde ilerlediğini ve Batılı tarafların 'iyi niyet ve ciddiyet' göstermesi halinde yakın gelecekte bir anlaşmaya varılabileceğini söyledi.

AA28 Aralık 2021 Salı 15:35 - Güncelleme: 28 Aralık 2021 Salı 15:35
ABONE OL

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, başkent Tahran'da katıldığı bir etkinlik sonrasında gazetecilerin Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer müzakerelere ilişkin sorularını yanıtladı.

Görüşmelerin olumlu olduğunu söyleyen Abdullahiyan, "Nükleer müzakereler doğru yolda ilerliyor. Şu anda önemli olan, müzakere ekibimizin odaklandığı ortak bir metnin ortaya çıkarılması ve karşı tarafın parantez içine aldığımız konulara, yani anlaşmazlık konularına odaklanmış olmasıdır." dedi.

Abdullahiyan, müzakerelerde Avrupa Birliğinin aktif rol üstlendiğini belirterek, "Karşı taraflar, bu ortamda başlayan müzakereleri iyi niyetle ve ciddiyetle sürdürürse yakın gelecekte herkes için iyi bir anlaşmaya varılabilir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı, Yemen'le ilgili bir soru üzerine, "Yemen'in ulusal birliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için bu ülkedeki tüm Yemenli grupların katılımıyla bir hükümet kurulması gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Abdullahiyan, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden İran'ın Yemen Büyükelçisi Hasan İrlu'nun yerine de yakın zamanda yeni bir büyükelçi görevlendirileceğini aktardı.

  • Hüseyin Emir Abdullahiyan
  • İran
  • Nükleer müzakereler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.