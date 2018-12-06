Nükleer restleşme

NATO Toplantısı’na katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması sonucu (INF) sahip olduğu yükümlülüklerini yerine getirmesi için Rusya’ya 60 gün süre verdiklerini duyurarak “Bizim için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır” sözlerine Kremlin’den karşılık gecikmedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin orta menzilli füzeler geliştirmeye başlaması halinde kendilerinin benzer şekilde karşılık vereceğini duyurdu.

‘KANIT GÖSTERİN’

Arjantin’de düzenlenen G20 Zirvesi’nden döndükten sonra katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendiren Putin, Pompeo’nun suçlamalarında kanıt olmadığına dikkat çekti ve “İlk önce Amerikan tarafı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceğini açıkladı, ardından bunu neden yapmaları gerektiğine dair gerekçe aramaya başladı. Temel gerekçe olarak da ‘bu anlaşmayı ihlal etmemiz’ gösterildi. Ancak her zamanki gibi, bizim tarafımızdan bu anlaşmanın ihlal edildiğinde dair bir kanıt gösterilmiyor” dedi.

‘BÜTÇESİ VERİLMİŞ’

ABD Kongresi’nin INF sonrasına uygun roketleri yapmak için gereken parayı önceden ayırdığını belirten Putin, “Karar çoktan sessizce verilmişti. Bizim bunu fark etmeyeceğimizi düşündüler. Pentagon’un bütçesiyle bu füzeler geliştiriliyor. Fakat bu açıklamanın kamuoyuna yapılmasından sonra bunlar ortaya çıkacak. Biz bu sözleşmenin ihlaline karşıyız. Eğer ABD orta menzilli füze geliştirmeye başlarsa, biz de aynı şekilde karşılık vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Avrupa gerilime dahil olmayacak