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Kuzey Amerika kıyılarına yaklaşan Tu-160'lar ABD'yi panikletti

ABD Hava Kuvvetleri ve Kanada Hava Kuvvetlerine bağlı askeri uçaklar, Kuzey Amerika kıyı şeridine kadar yaklaşan 2 adet Rus bombardıman uçağı Tu-160'ı tespit ederek izlemeye aldı.

  • star.com.tr
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Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Cuma sabahı Kanada Hava Kuvvetlerinin devriye bölgesine giren iki Rus Tu-160 Blackjack stratejik bombardıman uçağı tespit ettiğini söyledi.
 
İki F-22 ve iki CF-18 savaş uçağının bölgede devriye gezdiğini bildiren NORAD, Rus, ABD ve Kanada uçakları arasında herhangi bir sıcak temas yaşanmadığını açıkladı.
 
Görevlerinin öncelikli olarak ABD ve Kanada hava sahasını gözlemek ve savunmak olduğunu belirten NORAD Komutanı General Terrence J. O’Shaughnessy, ''Uluslarımızı koruma kabiliyetimiz çerçevesind eilk görevimiz, ABD ve Kanada hava sahasına yaklaşan uçakları tespit etmek ve izlemek.'' dedi.
 
Rusya'nın Venezuela'ya nükleer bomba kabiliyetine sahip 2 adet Tu-160 bombardıman uçağı göndermesi, ABD'ye ''nükleer gücümle arka bahçendeyim'' mesajı olarak değerlendirilmişti. Rusya'nın TU-160 hamlesi, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) anlaşmasından çekileceğine yönelik açıklamalara cevap niteliği taşımıştı.

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