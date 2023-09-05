Nükleer santral işçilerine yaşam kampı açılışı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti Başkanı Aysen Sergeyeviç Nikolayev ve Rosatom'un kuruluşu RAOS AŞ'nin Başkanı Evgeny Pakermanov'un bulunduğu açılış törenine Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev de telekonferans aracılığıyla katıldı.

Söz konusu geçici kamp, gerekli altyapıya sahip tam teşekküllü küçük bir yerleşim yeri olacak. 250 kişilik kampta idari bina ve sosyal yardım binası, yatakhaneler, banyo ve çamaşırhane kompleksi, sağlık merkezi ve diğer altyapı tesisleri yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nikolayev, bu projeyle Yakutistan'da olumlu dönüşümlerin başladığını belirterek, "Rosatom ile iş birliğimiz sayesinde kuzey bölgelerimizin potansiyelini canlandırdığımızı ve insanların yaşamlarını daha iyi hale getirdiğimizi gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Tesis, burada var olan tüm projelere yeni bir soluk getirecek ve genel olarak bölgeyi geliştirecek, iş ve yaşam koşulları açısından refah sağlayacak. Kara tabanlı küçük modüler reaktör projesi sadece ülkemiz için değil, aynı zamanda küresel ölçekte de benzersiz bir teknolojik çözüm olma niteliği taşıyor. Bu, dünyanın ilk düşük güçlü kara tabanlı nükleer güç santrali. Yakutistan'a güvenilir ve istikrarlı enerji sağlama sorununun Rusya'nın bu tür benzersiz teknolojileri sayesinde çözülebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ise Rusya'nın Kuzey Kutup bölgesinin güvenilir ve çevre dostu enerji kaynaklarına ihtiyacı olduğuna işaret ederek, "Uzak Kuzey'in zorlu koşullarında ASMM olanaklarından yararlanma fikri 70'li yıllarda hayata geçirildi. O dönemde Bilibino Nükleer Güç Santrali altın madenciliği endüstrisini geliştirmek için inşa edilmişti. Bugün ülkemizin yine endüstriyel bir atılım yapması gerek. Biz de mevcut tüm deneyimlerden faydalanarak son derece modern teknolojiler sunuyoruz. Yeni kara tabanlı nükleer güç santrali kompakt, güvenli, kapasiteyi kontrol edilebilir özellikte ve bağımsız bir güç kaynağı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Rus tasarımı kara tabanlı küçük modüler reaktörün inşası projesi, Rus nükleer buzkıran filosundaki gemilerde küçük reaktörlerin çalıştırılmasına ilişkin uzun deneyime dayanan en yeni RITM-200N reaktör ünitesi temelinde uygulanıyor. Bugüne kadar sekiz RITM-200 reaktörü üretildi ve bunlar dört farklı buzkırana monte edildi. Kara tabanlı küçük modüler reaktörün inşası projesi uygulanması, Yakutistan'ın enerji bağımsızlığını ve sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlayacak.

Proje için yakıt tedariki her 5 yılda bir yapılacak, bu sayede sanayi kuruluşlarına ve sosyal tesislere güç tedariki sağlanabilecek.

Gelecekte sanayi kuruluşlarına enerji sağlayacak olan ve Rusya'nın en büyük mineral kaynağı merkezlerinden birinin kalbi haline gelecek proje, Kyuchus, Deputatskoye ve Tirekhtyakh yataklarının geliştirilmesini, ulaşım ve mühendislik altyapısının inşasını, Ust-Yansky ve Verkhoyansk bölgelerinde sosyal tesislerin inşasını ve Ust-Kuyga, Tirekhtyakh ve Deputatskoye enerji nakil hattının inşasını kapsıyor.



2028'de devreye alınması planlanan santralin inşası sırasında 1000'den fazla yeni istihdam yaratılacak ve tesis faaliyete geçtikten sonra da yaklaşık 600 kişiye iş imkanı sağlanacak.