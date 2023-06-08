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Dünya

Nükleer santrallerine İHA ile saldırı girişimi ihtimaline karşı Rosatom'dan açıklama

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Rusya'daki nükleer santrallere saldırı girişimlerinin arttığını belirterek, 'Nükleer santrallerin alanlarına insansız hava araçlarıyla (İHA) girme girişimlerine ek olarak, siber saldırılar da var. Nükleer santrallerimiz, güvenilir şekilde korunuyor.' dedi.

AA8 Haziran 2023 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Nükleer santrallerine İHA ile saldırı girişimi ihtimaline karşı Rosatom'dan açıklama
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Likhachev, Soçi kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'daki nükleer santrallere ve Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırı girişimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'daki santrallere ve Zaporijya Nükleer Santrali'ne yönelik saldırıların arttığını aktaran Likhachev, "Zaporijya Nükleer Santrali dahil olmak üzere santralleri hedef alan daha fazla İHA var. Rusya Ulusal Muhafızları ile birlikte nükleer santrallerimizi hem fiziksel hem de siber saldırılardan korumak için her şeyi yapıyoruz." diye konuştu.

Likhachev, santrallerin çalışmasını aksatmaya yönelik girişimlerin "durmadığını" belirterek, "Nükleer santrallerin alanlarına İHA'larla girme girişimlerine ek olarak, siber saldırılar da var. Nükleer santrallerimiz, güvenilir şekilde korunuyor." ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırı girişimlerinin psikolojik bir etki yarattığını vurgulayan Likhachev, "Nükleer santrallerin personeli üzerinde bir yılı aşkın süredir böyle bir baskı var. Personelimize baskı yaptıkları açık ama biz iş gücünü bu zor zamanlarda hem manevi hem de finansal olarak desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

  • Rosatom
  • Nükleer santraller

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