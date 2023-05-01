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Dünya

Nükleer silahlara bel bağladılar: Güçlü Türkiye'yi durdurmanın tek yolu bu

Türkiye ile boy ölçüşemeyeceğini anlayan Yunanlılar nükleere bel bağladı. Türkiye'nin Yunanistan'dan daha büyük bir ülke olduğunu kabul eden Yunan basını, Türkiye'nin caydırmanın tek yolunun nükleer silah olduğunu ileri sürdü.

Star Gazetesi1 Mayıs 2023 Pazartesi 11:08 - Güncelleme:
Nükleer silahlara bel bağladılar: Güçlü Türkiye'yi durdurmanın tek yolu bu
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Türkiye düşmanlığı yapmaktan geri durmayan Yunan basını "nükleer silah" çıkışında bulundu.

"Yunanistan, Türkiye'yi engelleyebilir mi?" başlıklı yazıda Yunan basını, Türkiye'yi durdurmak için çeşitli akılalmaz önerilerde bulundu.

Yunanistan'ın uluslararası kamuoyunun desteğini alabilmesi için Türkiye'yi saldırgan olarak göstermenin hayati önem taşıdığı dile getiren Yunan basını, muhtemel bir çatışma durumunda Atina hükümetinin diplomatik avantaj elde etmek için Gökçeada, Bozcaada ve Trakya'nın işgal edilmesi gerektiğini iler sürdü.

TÜRKİYE İLE BOY ÖLÇÜŞEMEYEN YUNANLILAR NÜKLEERE BEL BAĞLADI

Türkiye'yi caydırmanın en ideal yolunun Yunanistan'ın bir dizi nükleer silah ve füze platformlarına sahip olması gerektiği belirtilen haberde, "Daha küçük bir ülkenin daha güçlü rakiplerini caydırmasının tek yolu budur. Pakistan'ın nükleere sahip olması Hindistan'ı aşırı derecede temkinli yapıyor. Aynı şekilde, İsrail'in nükleer sahibi olduğu bilgisi Arapları müzakerelere açık hale getirdi. Nükleer silahlar Kuzey Kore'deki Kim Jong-un rejiminin hayatta kalmasını sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hava ve deniz üstünlüğünün olmaması durumunda yenilginin kesin olacağını yazan Yunan basını, "Yunanistan, 1897'de yaptığı gibi, büyük güçlere Türk ilerleyişini durdurmaları için yalvaracak" değerlendirmesinde bulundu.

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