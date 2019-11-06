Nükleer tehditte dördüncü aşama

Oval Ofis’teki başkanlık koltuğuna Donald Trump’ın oturması ile birlikte Ortadoğu’da İran’ı öncelikli hedef olarak kabul eden ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan gerginlik sürüyor. Washington yönetiminin yaptırımları devreye sokması ve son olarak İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i yaptırımlarla hedef alması, Tahran’ı harekete geçirdi. İran, nükleer anlaşmadaki Batılı ülkelerin görevlerini yerine getirememesi gerekçesiyle, Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi’ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlayacağını duyurdu.

UAEA DENETLEYECEK

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’daki Serbest İnovasyon Fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda atacakları dördüncü adımı ilan etti. Nükleer anlaşmada “Kum kentine bağlı Fordo köyünde bulunan nükleer tesislerdeki bin 44 santrifüjün dönmeye devam etmesi ancak gaz enjekte edilmemesi” yönünde hüküm bulunduğunu anımsatan Ruhani, bu taahhütlerini askıya aldıklarını ve bugünden itibaren Fordo Nükleer Tesisi’ne gaz vermeye başlayacaklarını bildirdi. İran’ın yeni faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetiminde gerçekleşeceğini belirten Ruhani, bu adımdan da öncekiler gibi geri dönüş olmadığını söyledi. Ruhani, ülkedeki inovasyon fabrikasının kurulmasının da büyük bir bilimsel gelişme olduğunu ifade etti.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkelerine de taahhütlerine dönmesi ve 1 Ocak 2017 tarihinden önceki şartlara geri gelinmesi çağrısı yapan Ruhani, ilgili ülkelerle yaptıkları müzakerelerde sonuca ulaşamadıkları için dördüncü adımı attıklarını ve ABD yaptırımlarının kalkması durumunda kendilerinin de taahhütlerine uyacaklarını tekrarladı. İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşma, Tahran’a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor. Ancak Tahran yönetimi kendisi için belirlenen 3,67’lik oranı çoktan aştı. Son hamle ile birlikte söz konusu limitin 4’ü zorlayacağı tehmin ediliyor.