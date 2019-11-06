23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7575
  • 6,3784
  • 275.827
  • 100525
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Nükleer tehditte dördüncü aşama

ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle masada yalnız kalan İran, Batılı ülkelerin yaptırımları engelleyemediği gerekçesiyle uranyum zenginleştirmede dördüncü aşamaya geçti. Tahran, Fordo Tesisi’ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlayacağını açıkladı. 

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Oval Ofis’teki başkanlık koltuğuna Donald Trump’ın oturması ile birlikte Ortadoğu’da İran’ı öncelikli hedef olarak kabul eden ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle başlayan gerginlik sürüyor. Washington yönetiminin yaptırımları devreye sokması ve son olarak İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i yaptırımlarla hedef alması, Tahran’ı harekete geçirdi. İran, nükleer anlaşmadaki Batılı ülkelerin görevlerini yerine getirememesi gerekçesiyle, Kum kentinde bulunan Fordo Nükleer Tesisi’ndeki bin 44 santrifüje gaz enjekte etmeye başlayacağını duyurdu. 

UAEA DENETLEYECEK 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran’daki Serbest İnovasyon Fabrikası açılış töreninde yaptığı konuşmada, nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda atacakları dördüncü adımı ilan etti. Nükleer anlaşmada “Kum kentine bağlı Fordo köyünde bulunan nükleer tesislerdeki bin 44 santrifüjün dönmeye devam etmesi ancak gaz enjekte edilmemesi” yönünde hüküm bulunduğunu anımsatan Ruhani, bu taahhütlerini askıya aldıklarını ve bugünden itibaren Fordo Nükleer Tesisi’ne gaz vermeye başlayacaklarını bildirdi. İran’ın yeni faaliyetlerinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) denetiminde gerçekleşeceğini belirten Ruhani, bu adımdan da öncekiler gibi geri dönüş olmadığını söyledi. Ruhani, ülkedeki inovasyon fabrikasının kurulmasının da büyük bir bilimsel gelişme olduğunu ifade etti.      

KRİTİK EŞİK AŞILDI 

Nükleer anlaşmaya taraf 4+1 ülkelerine de taahhütlerine dönmesi ve 1 Ocak 2017 tarihinden önceki şartlara geri gelinmesi çağrısı yapan Ruhani, ilgili ülkelerle yaptıkları müzakerelerde sonuca ulaşamadıkları için dördüncü adımı attıklarını ve ABD yaptırımlarının kalkması durumunda kendilerinin de taahhütlerine uyacaklarını tekrarladı. İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 2015’te imzalanan nükleer anlaşma, Tahran’a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. Anlaşma çerçevesinde İran, en çok 300 kilogram uranyumu elinde tutabiliyor. Ancak Tahran yönetimi kendisi için belirlenen 3,67’lik oranı çoktan aştı. Son hamle ile birlikte söz konusu limitin 4’ü zorlayacağı tehmin ediliyor. 

Moskova endişeli   

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İran’ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma niyetinden ötürü endişe duyduklarını belirterek, “İran’ın kendisine yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlara ilişkin endişesini de anlayışla karşılıyoruz. Rusya anlaşmanın korunmasından yana” dedi.  Tahran’dan gelen son açıklamaları değerlendiren Peskov, İran’ın yaptırımlara yaklaşımını anlayışla karşıladıklarını belirterek, “İran’ın kendisine yönelik benzeri görülmemiş yaptırımlara ilişkin endişesini de anlayışla karşılıyoruz. İran’a yasa dışı yaptırımlar uygulanıyor” diye konuştu. Peskov, Rusya’nın nükleer anlaşmanın korunmasından yana olduğuna dikkat çekerek, “Anlaşmaya dair gelişmeleri endişeyle izliyoruz çünkü kapsamlı bir planın imha edilmesi elbette iyi değil” ifadesini kullandı.        

Türk askerinden Suriyeli kanser hastasına yardım eli

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Kuzeydeki son Osmanlı" vefat etti

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Hamile kadına dehşeti yaşatmışlardı... Mahkemeden o talebe ret

Rusya ile ikinci ortak kara devriyesi

Rusya ile ikinci ortak kara devriyesi

'Dur' ihtarına uymayan sürücü dehşet yaşattı! Çatıya çıktı, polisle çatıştı

'Dur' ihtarına uymayan sürücü dehşet yaşattı! Çatıya çıktı, polisle çatıştı

Dikkat! Uzmanlar uyardı: Hayati tehlike oluşturabilir

Dikkat! Uzmanlar uyardı: Hayati tehlike oluşturabilir

İran-Irak sınırında! İnşasında 1 milyon metreküp taş kullanılmış

İran-Irak sınırında! İnşasında 1 milyon metreküp taş kullanılmış

Kahreden olay! Oğlunun katili yargılanırken...

Kahreden olay! Oğlunun katili yargılanırken...
 

POPÜLER HABERLER

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

İşte sonbaharda kartpostallık manzaralar sunan o göl

İşte sonbaharda kartpostallık manzaralar sunan o göl

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA