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Dünya

Nuland: Türk tarafının tutumunu Washington'a ileteceğim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland'ı kabul etti.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 15:26 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 15:26
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Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, görüşmede iki tarafın çeşitli konularda iş birliği yapmasına her zaman destek verdiklerini Müsteşar Nuland'a aktardıklarını ancak Güney Kıbrıs'ın egemenliğinin Kuzey Kıbrıs'a yayılması noktasındaki önerilerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Tatar, güven yaratıcı önlemlerin mutlaka iki tarafın otoritesine zarar vermeyecek şekilde ileriye götürülmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir antlaşma olacaksa, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.

Aksi takdirde Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığının tehlikeye girebileceğini belirten Tatar, halkının asla 1974 öncesine dönmek istemediğini dile getirdi.

Enerji konusunun da gündeme geldiğini aktaran Tatar, solar enerjinin önünün açılması, güneş enerjisinin daha etkin kullanılabilmesi için zaten var olan Kıbrıs'taki enterkonnekte sistemin, Türkiye Cumhuriyeti üzerinden AB enterkonnekte sistemine bağlanmasının tüm Ada'nın daha kaliteli ve maliyeti düşük enerji almasını sağlayacağını söyledi.

- KIBRIS TÜRK TARAFININ TUTUMUNU WASHİNGTON'A İLETECEK

Görüşme sonrası basına açıklamada bulunan Nuland ise Cumhurbaşkanı Tatar'ın perspektifini ve görüşlerini dinleme fırsatı bulduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk tarafının tutumunu Washington'a ileteceğini söyledi.

Nuland, ülkesinin Kıbrıs'ta iki toplumlu ve iki bölgeli federasyona olan güçlü desteğini de yineledi.

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