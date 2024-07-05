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Dünya

Numan Kurtulmuş, ABD'de NATO PA Zirvesi'ne katılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla 6-10 Temmuz'da ABD'yi ziyaret edecek.

AA5 Temmuz 2024 Cuma 15:19 - Güncelleme:
Numan Kurtulmuş, ABD'de NATO PA Zirvesi'ne katılacak
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ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenecek Zirve'ye, NATO Parlamenter Asamblesi'ndeki (NATO PA) ABD heyeti ev sahipliği yapacak.

23 parlamento başkanı, 32 NATO üyesi ve Ukrayna'dan parlamento liderlerinin NATO'nun 75. yıl dönümü dolayısıyla bir araya geleceği Zirve'de, NATO'nun parlamento boyutunun önemi vurgulanacak.

Zirve kapsamında düzenlenecek toplantıda katılımcılara hitap edecek Kurtulmuş'un, Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel konularda mesajlar vermesi bekleniyor.

- İKİLİ GÖRÜŞMELER YAPACAK

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'ın NATO Parlamento Başkanları Zirvesi dolayısıyla vereceği davete katılacak Kurtulmuş, Zirve kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Washington Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek toplantılara da iştirak edecek Kurtulmuş, Washington'daki düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

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