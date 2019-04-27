NYT, Netanyahu'yu 'Trump'ı yönlendiren bir köpek' olarak tasvir eden karikatür için özür diledi Amerikan New York Times gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ABD Başkanı Donald Trump'ı peşinden sürükleyen bir 'rehber köpek' olarak tasvir ettiği karikatür için özür diledi.