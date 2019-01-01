NYT: Trump, Suriye'den çekilmek için 4 ay süre verdi

Amerikan New York Times gazetesi ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi için 4 ay süre verdiğini iddia etti.

Göreve geldiği ilk günlerden bu yana Suriye'den çekileceğini söyleyen ve kampanyasını da bu doğrultuda yürüten Trump, dün Twitter hesabı üzerinden çekilme kararının arkasında durduğunu bir kez daha yineleyerek, "Sadece yapacağımı söylediğim şeyi yapıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 14 Aralık 2018'de yaptığı telefon görüşmesi sonrasında Suriye'den "tam ve hızlı" çekilme kararı alan ABD Başkanı Trump, dün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, çekilme işleminin "yavaşça" gerçekleşeceğini açıklamıştı.

Irak'a iki yeni üs

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'den çekilme kararı almasının ardından diğer ülkelerde bulunan ABD askeri varlığı da sorgulanmaya başlamış ve Trump'ın çekilme kararı alıp almayacağı merak konusu olmuştu.

Suriye'nin ardından ilk olarak Afganistan'dan da çekilme işlemleri için hazırlıklara başlanması talimatı veren Trump'ın ilerleyen günlerde başka ülkelerden de çekileceği tahmin ediliyor.

Irak'taki askeri varlığını artırma yoluna giden ABD yönetimi Irak'ta iki yeni askeri üs açarak terör örgütü DEAŞ ile mücadeleyi Irak topraklarından yürüteceğini, Başkan Trump'ın sürpriz Irak ziyareti ile ortaya koymuş oldu.