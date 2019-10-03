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O anları kaçıramazdım

ABD’de bir kadın, kız kardeşinin evlilik teklifi alacağını öğrenmesi üzerine çalı kostümü giyerek o anları izlemeye karar verdi.

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Çalı kılığındaki görüntülerini Twitter’da yayınlayan kadının fotoğrafları kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. ABD Wisconsin’de yaşayan Therese Merkel isimli bir kadın, kız kardeşi Rachel’in evlilik teklifi alacağını öğrenmesi üzerine ‘o anları kaçırmamak için’ ilginç bir yönteme başvurdu. Kız kardeşi Rachel’a erkek arkadaşı Andrew Philibeck tarafından evlilik teklifi yapılacağını öğrenen Therese, çalı kostümü giyerek teklifin yapılacağı yerde saklanmaya başladı. Bir fotoğrafçı tarafından çalı kılığındaki görüntüleri kaydedilen kadın, fotoğraflarını kendi Twitter hesabından da paylaştı.  Merkel, paylaşımında “Kız kardeşim nişanlandı ve ben de o anı yakalamak için çalı kılığına girdim. Bir yıldır ayrıyız, hayatlarımız neden bu kadar farklı?” ifadelerini kullandı. Rachel ise, “Kız kardeşimin Andrew’in yanında yuvarlanması muhteşemdi” ifadelerini kullandı.

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