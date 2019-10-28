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O Avrupa ülkesinde rezalet: Türk düşmanlığı ilkokula indi

İsveç’te ilkokullarda çocuklara zorunlu olarak izletilen ‘Lilla Aktuellt’ adlı televizyon programında, Türkiye’nin Hıristiyan ve Kürtleri katleden devlet olarak gösterilmesi Türk aileler arasında infial yarattı.

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İsveç’te yaşayan Türkler, Barış Pınarı Harekatı’nın ilkokuldaki çocuklarına ‘Türkler, Hıristiyanları ve Kürtleri öldürdü’ diye anlatıldığını duyunca şoke oldu. Yalan haberin kaynağı ise devlet TV’si.
 
İsveç’teki ilkokullarda çocuklara zorunlu olarak izletilen ‘Lilla Aktuellt’ adlı bir televizyon programında, Türkiye’nin Hıristiyan ve Kürtleri katleden devlet olarak gösterilmesine Türk ailelerden tepki geldi. Benzer şikâyetlerin artması üzerine harekete geçen Türkiye’nin Stokholm Büyükelçiliği, yaşananlarla ilgili yayıncı kuruluştan özür beklediğini iletti. Büyükelçilikten yapılan açıklamada şu ifade yer aldı: “İsveç devlet televizyonunda yayınlanan ‘Lilla Aktüelt’ adlı programın 11 Ekim 2019 tarihli bölümünde, ülkemize yönelik olarak yer alan gerçek dışı ve yanlı ifadelere ilişkin protesto mektubumuz, bugün anılan televizyonun yetkililerine iletilmiş ve ülkemizden özür dilenmesi talep edilmiştir.” 
 
KIZIMI SINIFTA AĞLATTILAR 
 
Zeliha Cömert Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilkokula giden çocuğunun, kendisine Türkiye’nin neden Kürtleri ve Hristiyanları katlettiğini sorduğunda çok şaşırdığını belirtti. Oğluna bunu nereden çıkardığını sorduğunda, “Okulda ‘Lilla Aktuellt’ izledik orada öğrendim” cevabını aldığını söyleyen Taşkın, okul yönetimine tepki göstererek, çocuklar arasında Türk-Kürt ayrımcılığı yapıldığını, oysa Türkiye’nin sadece bir terör örgütüyle mücadele ettiğini, hiç kimseye saldırmadığını, okul yönetimine aktardığını paylaştı. Taşkın, “Kürt-Türk ayrımını yaparak çocuklar arasındaki arkadaşlığa engel olamayacaksınız. Türkiye’nin başına bela olan teröristler sadece Kürtlerden oluşmuyor. Türkiye onları temizliyor. Kaldı ki İsveç’ten de DEAŞ’a katılan çok terörist var” dedi. İsveç’te yaşayan Derya Mert de, toplantı için okula gittiğinde kızını hüngür hüngür ağlar halde bulduğunu paylaştı. Mert, sebebini kızına sorduğunda ‘Lilla Aktuellt’ programını izledikten sonra arkadaşlarının kendisini dışladığını ifade ettiğini kaydetti. Programın 11 Ekim’deki bölümünde Barış Pınarı Harekâtı’na ilişkin gerçeği yansıtmayan görüntüler yer aldı.  
 
ASLI ERDOĞAN’I HATIRLATTI 
 
İsveç’teki bu gelişme yazar Aslı Erdoğan’ın İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği ve son günlerde oldukça tartışılan röportajında kullandığı ifadeleri akla getirdi. Erdoğan röportajında “Türkiye’de bize ilkokuldan beri Kürt düşmanlara karşı doktrin (öğreti) veriliyor. Avrupalılar maalesef Türk basınını takip etmiyor. Bunu yapabilselerdi, yapılan endoktrinasyonun (beyin yıkamanın) nasıl işlediğini anlarlardı. Bu, parlamentoda HDP hariç tüm siyasi partiler için de aynı. Ölenlere, ‘ülke için öldükleri’ söyleniyor. Hayır, onlara şunu söylemek gerekir: Sen ülken için değil bir hükümet için ölüyorsun” şeklinde konuşmuştu.
 
(Akşam)

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