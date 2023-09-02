ABD'nin PKK'lıları Kandil'e taşıdığı sırada 15 Mart'ta Duhok yakınlarında düşen helikopter gibi daha bir çoğunun aylarca terör yuvalarına terörist taşıdığı ortaya çıktı. O helikopterlerden biriyle Haseke'den Kandil'e giden PKK'lı A.N., 20 Ekim 2022'de 200 teröristin ABD'ye ait bir helikopterle Haseke'den Süleymaniye'ye getirildiğini söyledi. Bu tarihin, helikopterlerin düştüğü tarihten 5 ay öncesine denk gelmesi, ABD'nin bu skandalı aylarca sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

Güvenlik birimleri, bir yandan PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlerken, bir yandan da örgüt tarafından kaçırılmış ya da kandırılmış isimlere ulaşmaya çalışıyor. Terör örgütü PKK'dan kaçıp teslim olan A.N.'nin güvenlik güçlerine verdiği ifadeye Yeni Şafak ulaştı. 6-8 Ekim olayları nedeniyle tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın çağrısı üzerine örgüt saflarına katıldığını söyleyen A.N., ABD ve PKK ilişkisini anlattı.

HELİKOPTERLE KANDİL'E

Yeni Şafak'ın haberine göre, SİHA operasyonlarının, örgütün tepe yönetiminin korkulu rüyası olduğunu söyleyen A.N., Kandil'deki kampa tüneller kazıldığı, ağır silahların bu noktalara taşındığı bilgisini verdi. A.N., verdiği ifadede şunları söyledi: "Kandil barınma alanına gitmek için Haseke'ye gittik. 20 Ekim 2022 gecesinde ABD'ye ait bir helikopterle 200 terörist buradan Süleymaniye'ye taşındı. Ben de o helikopterdeydim. Süleymaniye'de KYB'ye ait antiterör birimi binasında 5 gün kaldık. Sonra araçlarla sözde Kandil barınma alanına götürüldük."

KINADIKTAN 1 HAFTA SONRA

Teslim olan teröristin anlattıkları ve verdiği tarih, olayın Türkiye'nin ABD'yi kınamasından 1 hafta sonra gerçekleştiğini ortaya koydu. ABD, Ekim 2019'dan bu yana Suriye bağlamında Ulusal Acil Durum başlığıyla yayınlanan başkanlık kararnamesini 13 Ekim 2022'de tekrar yayınlamıştı. O dönem buna Türkiye'den tepki geldi. ABD'nin, Türkiye'nin kınamasından 1 hafta sonra terör örgütünü helikopterle Haseke'den Kandil'e taşıdığı anlaşıldı.

2 HELİKOPTER O GÜZERGAHTA DÜŞTÜ

ABD'nin terörist taşımakla kalmadığı, aynı zamanda teröristlere uçuş eğitimi verdiği de ortaya çıkmıştı. Suriye'de Türkiye sınırına 25 km uzaklıktaki bir bölgede PKK'ya havacılık eğitimi verildiği, eğitimlerde 80 kişilik havacılık birimi oluşturulmak istendiği bilgisine ulaşıldı. ABD'den havacılık eğitimi alan PKK'lıların 15 Mart 2023 gecesi kullandıkları 2 helikopter, Irak'ın kuzeyindeki Duhok şehri civarında düşmüştü. ABD'nin Ekim ayında helikopterle taşıdığı 200 teröristin taşındıkları güzergahla, düşen 2 helikopterin güzergahlarının aynı olduğu ortaya çıktı.