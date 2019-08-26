31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8262
  • 6,4983
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

O isim 2020 seçimlerinde Trump'a rakip

Cumhuriyetçi eski Kongre üyesi Joe Walsh, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Partiden başkan adayı olabilmek için mevcut Başkan Donald Trump'a rakip olacağını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD'de 2020'de yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Cumhuriyetçilerden ikinci isim de Trump'la yarışa giriyor.

2010 yılında Illinois eyaletinden Temsilciler Meclisine giren ancak 2 yıl sonraki seçimlerde aynı başarıyı gösteremeyen Walsh, Cumhuriyetçi Partiden aday adaylığını ABC kanalında katıldığı programda açıkladı.

Trump'ı "yalancı", "bağnaz" ve "beceriksiz" olmakla suçlayan Walsh, kampanya sloganının "Cesur ol" olacağını belirtti.

ANALİSTLER ŞANS VERMİYOR

Siyasi analistler ise ülke genelinde Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'lere ulaşan Trump karşısında Walsh'ın herhangi bir şansının olmayacağını belirtiyor.

Nisan ayında da eski Massachusetts Valisi Bill Weld Cumhuriyetçi Parti içinde Trump'a karşı aday adaylığını açıklamış ancak çok az destek görmüştü.

Öte yandan Demokratlarda Trump'ın karşısına çıkması muhtemel 20 aday arasında devam eden adaylık yarışında eski Başkan Yardımcısı Joe Biden anketlerde önde gözüküyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı

Meteorolojiden son dakika kuvvetli yağış uyarısı

Koyun oldum yüzdüm ardı sıra

Koyun oldum yüzdüm ardı sıra

Diagne gerginliğine Albayrak müdahalesi

Diagne gerginliğine Albayrak müdahalesi

Teröre darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Teröre darbe: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

O caniye 'kahraman' demişti.. İşte istenen hapis cezası

İş arayanlar dikkat! Binlerce memur alınacak

İş arayanlar dikkat! Binlerce memur alınacak

Bursa'da gergin gece! Milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi

Bursa'da gergin gece! Milletvekili ve emniyet müdürü sakinleştirdi

O isim 2020 seçimlerinde Trump'a rakip

O isim 2020 seçimlerinde Trump'a rakip
 

POPÜLER HABERLER

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Çocuk tacizcisinin üzerinden çıkanlar şoke etti

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

Ressam köpek sahibine para kazandırıyor

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Nesli tükenme riski altında! Türkiye'nin o bölgesinde yaşıyor

Emekliye en az 168 lira zam

Emekliye en az 168 lira zam

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA