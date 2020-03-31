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Dünya

Putin ve Trump telefonla görüştü: O konuda mutabık kaldılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaptıkları telefon görüşmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve küresel petrol piyasalarındaki son durumu ele aldığı bildirildi. Görüşmede, iki liderin, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri de ele aldıkları ve bu konudaki istişarelerine devam etme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

AA31 Mart 2020 Salı 08:10 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 08:10
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Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Putin ile Trump arasındaki telefon görüşmesinin detayları kamuoyu ile paylaşıldı.

Açıklamada, "Putin ile Trump, Kovid-19 salgınının ölçeği konusunda ciddi endişelerini dile getirdiler ve bu tehdide karşı koymak için Rusya ve ABD'de alınan önlemler konusunda birbirlerini bilgilendirdiler. İki ülke arasında bu yönde daha yakın etkileşim olanakları tartışıldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede, iki liderin, küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri de ele aldıkları ve bu konudaki istişarelerine devam etme konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

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