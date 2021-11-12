O ülkede aşı olmayan sokağa çıkamayacak

AA 12 Kasım 2021 Cuma 17:24 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 17:24

Avusturya Başbakanı Alexander Schallenberg, basına yaptığı açıklamada, pazar günü eyalet başkanları ve uzmanlarla yapılacak görüşmenin ardından ülke genelinde aşı yaptırmamış kişilere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasına "yeşil ışık" yakılabileceğini söyledi.

Schallenberg, herkesi kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasına karşı olduğunu kaydederek, salgınla mücadelede federal düzeyde ortak hareket edilmesinin altını çizdi.

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein da pazartesiden itibaren Yukarı Avusturya ve Salzburg eyaletlerinde aşı yaptırmayanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının kesinleştiğini belirtti ancak ülke geneli için benzer bir uygulamanın ne zaman yürürlüğe gireceğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.



Mückstein ayrıca, sağlık sektöründe çalışanlara yönelik aşı zorunluluğunun hayata geçirileceğini duyurdu.



Söz konusu iki eyalette pazartesiden itibaren aşı yaptırmayanların hastalığı geçirmiş ya da PCR test yaptırmış olsalar bile dışarı çıkmasına izin verilmeyecek.

- ALMANYA'YA GİRİŞTE KARANTİNA ZORUNLULUĞU

Bu arada Avusturya'da artan vaka sayıları nedeniyle Almanya, bu ülkeyi yeniden "yüksek riskli" ülke kategorisine aldı. Buna göre, pazardan itibaren Avusturya'dan gelenler 10 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacak. Bu kişiler, karantinanın 5'inci gününde yapılacak testin negatif sonuçlanması durumunda karantinadan çıkabilecek.

Avusturya'da son 24 saatte 11 bin 798 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 934 bin 948'e yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 40 artışla 11 bin 641'e ulaştı.

Ülkede salgına ilişkin durumun kaygı verici bir boyut kazanması nedeniyle iktidar, yoğun bakım hasta sayısına göre kademeli olarak sert önlemleri hayata geçireceğini açıklamış, buna göre yoğun bakım hasta sayısının 600'ün üzerine çıkması durumunda aşı yaptırmayanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının yürürlüğe gireceği bildirilmişti.