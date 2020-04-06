İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7793
  • EURO
    7,3152
  • ALTIN
    357.853
  • BIST100
    91377.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İrlanda Başbakanı Varadkar, koronavirüsle mücadele için haftada 1 gün yeniden doktorluk yapacak
Dünya

İrlanda Başbakanı Varadkar, koronavirüsle mücadele için haftada 1 gün yeniden doktorluk yapacak

İrlanda Başbakanı Leo Varadkar koronavirüs salgını nedeniyle asıl mesleği olan doktorluğa geri dönüyor. Varadkar haftada bir gün başbakanlık koltuğunu bırakacak ve sağlık çalışanlarına yardım edecek.

06 Nisan 2020 Pazartesi 15:34 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 15:34
ABONE OL

İrlanda Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Leo Varadkar’ın haftanın bir günü İrlanda Sağlık Servisi Yönetimi (HSE) için görev yapacağı belirtildi.

Açıklamada, “Doktor Varadkar, uzmanlığı kapsamında yer alan konularda haftanın bir günü HSE’ye hizmet verecek. "Aile üyelerinin ve arkadaşlarının çoğu sağlık alanında çalışıyor. Kendisi az da olsa yardımcı olmak istedi” ifadelerine yer verildi.

Varadkar'ın nasıl bir görev üstleneceği merakla beklenirken Irish Times gazetesi, Başbakanın telefon aracılığıyla hastalara danışmanlık yapacağını belirtti. Gazeteye göre Varadkar, virüsle enfekte olan kişilerle yüz yüze gelmek yerine onlara telefondan bilgi verecek.

HSE geçen ay aktif olarak görev yapmayan ya da emekli olan eski sağlık çalışanlarına ‘yardım’ çağrısında bulunmuştu. İrlanda’da salgın nedeniyle şimdiye kadar 158 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 4 bin 994’e ulaştı.

Dublin’de yaklaşık yedi yıl doktorluk yapan Leo Varadkar, 2010 yılında siyasete atıldığında mesleğini bırakmıştı. Varadkar, 2017 yılında başbakan seçilmişti. İrlandalı bir hemşireyle ve Hint bir doktorun oğlu olan 41 yaşındaki Varadkar’ın hayat arkadaşı Matthew Barrett de Dublin'de bir hastanede cerrah olarak görev yapıyor.

(Sputnik)

Bakan Koca'dan il sağlık müdürlerine önemli uyarı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu
Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Gayrimeşru lidere darbe! Milislere mühimmat taşıyan askeri uçak vuruldu

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!
Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Terör örgütü PKK'nın sözde lider kadrosunda büyük panik!

Ödemeler yarın başlıyor
Ödemeler yarın başlıyor

Ödemeler yarın başlıyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor

Tıp dünyasını heyecanlandıran keşif: Koronavirüsü yeniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.